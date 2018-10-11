С начала года в мире убили 56 журналистов - правозащитники

Отмечено, что этот показатель уже сейчас выше, чем за весь 2017, когда были убиты 55 человек.

По данным организации, более половины погибших с начала 2018 года умерли в зонах военных конфликтов. Больше всего журналистов были убиты в Афганистане (13 человек), Йемене (пять человек), США (шесть человек) и Мексике (шесть человек), передает Korrespondent.net.