"KPV LV" в пятницу еще не проведет повторные переговоры с НКП

В пятницу, 12 октября, "KPV LV" встретится с "Новым Единством", а в понедельник, 16 октября, с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК).

Также "KPV LV" планирует в формате консультаций встретиться с "Согласием", сказал Гобземс, особо отметив, что это будет другой формат, отличный от переговоров о формировании правительства. Встреча с "Согласием" состоится потому, что "KPV LV" обещало избирателям познакомить все парламентские партии со своей программой.