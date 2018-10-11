"KPV LV" в пятницу еще не проведет повторные переговоры с НКП

Представители партии "KPV LV" в пятницу еще не будут проводить повторные переговоры с Новой консервативной партией (НКП), потому что сначала "KPV LV" хочет встретиться с остальными партиями, сказал журналистам кандидат в премьер-министры от "KPV LV" Алдис Гобземс.
В пятницу, 12 октября, "KPV LV" встретится с "Новым Единством", а в понедельник, 16 октября, с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК).
Также "KPV LV" планирует в формате консультаций встретиться с "Согласием", сказал Гобземс, особо отметив, что это будет другой формат, отличный от переговоров о формировании правительства. Встреча с "Согласием" состоится потому, что "KPV LV" обещало избирателям познакомить все парламентские партии со своей программой.
Гобземс добавил, что цель "KPV LV" заключается не в том, чтобы встретиться со всеми партиями побыстрее, а в том, чтобы разработать качественный график работы. "Латвия не останется без правительства", - заверил он.