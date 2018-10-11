Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Минфин прогнозирует среднюю инфляцию в Латвии 2,5%, безработицу - 7,7%

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Надпись "Министерство финансов Латвийской Республики"

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Министерство финансов в этом году прогнозирует среднюю инфляцию в Латвии 2,5%, безработицу - 7,7%, говорится в подготовленном министерством проекте бюджета правительства на 2019 год, который 15 октября будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

Минфин прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом году на 4,2%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем прогнозировалось в начале года.

Минфин отмечает, что в дальнейшем рост инвестиций замедлится, и общие темпы развития экономики в 2019-2021 гг. будут медленнее, стабилизировавшись на уровне 3%.

Среднюю инфляцию в 2018 и 2019 годах министерство планирует на уровне 2,5%, что по сравнению с прогнозами начла года на 0,3 процентного пункта меньше.

Также Минфин предполагает, что немного быстрее станет и темп уменьшения безработицы - в 2018 году безработица составит 7,7%, в 2019 году 7,4%.

Немного быстрее будет в 2018 году и средний темп роста зарплат - 8,3%. Прогноз повышен на 0,3 процентных пункта.

Дефицит бюджета правительства составит в 2018 году 0,8% от ВВП, что меньше, чем предусмотрено законом о среднесрочном бюджете, в котором допустимый дефицит бюджета правительства составляет 1%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ