Хабиб заявил о готовности разорвать контракт с UFC и отказался от гонорара за бой против Макгрегора

Поединок Тухугова и Лобова был отменен из-за беспорядков на турнире UFC 229, вспыхнувших сразу после боя между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тухугов принял активное участие в массовой драке, дав пощечину ирландцу. Россиянин Лобов, напротив, числится в другом лагере.

После инцидента глава UFC Дэйна Уайт заявил, что если среди участников драк были спортсмены с контрактами с UFC, то они больше не будут принимать участие в боях под эгидой организации.

"Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его только за то, что он ударил Конора после того, как Конор первый ударил моего другого брата, на камере все видно. Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву", - обратился Хабиб к UFC в своем Instagram.

Нурмагомедов напомнил UFC, что после резонансного нападения Макгрегора на автобус с его командой, в котором на стороне ирландца принимал участие Лобов, никто не был уволен. Также никто не отреагировал оскорбления его родины, религии, нации и семьи.

"И да, чуть не забыл, и гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца", - добавил Нурмагомедов.

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал.