Хабиб заявил о готовности разорвать контракт с UFC и отказался от гонорара за бой против Макгрегора

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности разорвать контракт с UFC в связи с отменой боя между его соотечественником Зубайром Тухуговым и Артемом Лобовым на турнире в Лас-Вегасе. Он также фактически отказался от гонорара за чемпионский бой.
Поединок Тухугова и Лобова был отменен из-за беспорядков на турнире UFC 229, вспыхнувших сразу после боя между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тухугов принял активное участие в массовой драке, дав пощечину ирландцу. Россиянин Лобов, напротив, числится в другом лагере.
После инцидента глава UFC Дэйна Уайт заявил, что если среди участников драк были спортсмены с контрактами с UFC, то они больше не будут принимать участие в боях под эгидой организации.
"Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его только за то, что он ударил Конора после того, как Конор первый ударил моего другого брата, на камере все видно. Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву", - обратился Хабиб к UFC в своем Instagram.
Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата
Нурмагомедов напомнил UFC, что после резонансного нападения Макгрегора на автобус с его командой, в котором на стороне ирландца принимал участие Лобов, никто не был уволен. Также никто не отреагировал оскорбления его родины, религии, нации и семьи.
"И да, чуть не забыл, и гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца", - добавил Нурмагомедов.
Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал.
Расследованием инцидента занимается Атлетическая комиссия штата Невада. Как ожидается, Хабиб сохранит титул чемпиона UFC, но потеряет 250 тысяч долларов из двухмиллионного гонорара, который ему до сих пор не выплатили.