Жертвами наводнений в Италии и Франции стали три человека

Согласно сообщению, два человека погибли во французском муниципалитете Сент-Максим, после того, как их автомобиль смыло в море с набережной в ночь со среды на четверг. Их тела нашли водолазы.

Местные власти призвали граждан избегать подземных гаражей и любых других подземных помещений. По данным метеорологов, за сутки в регионе выпала месячная норма осадков, передает Korrespondent.net.