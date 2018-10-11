Чт, 11.10.2018
С Путиным мне все стало ясно с первого взгляда, как увидел его фотографию в газете. Он из тех, кого я бил в юности - шпана. Артемий Троицкий

Жертвами наводнений в Италии и Франции стали три человека

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AFP/SCANPIX

Проливные дожди вызвали наводнения в ряде регионов Франции и Италии, в результате стихийного бедствия погибли три человека. Об этом сообщает агентство AFP в четверг, 11 октября.

Согласно сообщению, два человека погибли во французском муниципалитете Сент-Максим, после того, как их автомобиль смыло в море с набережной в ночь со среды на четверг. Их тела нашли водолазы.

Местные власти призвали граждан избегать подземных гаражей и любых других подземных помещений. По данным метеорологов, за сутки в регионе выпала месячная норма осадков, передает Korrespondent.net.

В четверг на итальянском острове Сардиния погибла 45-летняя женщина. Она ехала в автомобиле возле города Ассемини с мужем и тремя детьми, когда поток воды заблокировал машину. Они разделились, пытаясь убежать, и остальных членов семьи спасли полицейские.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ