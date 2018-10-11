Трамп пригрозил Китаю на фоне обвала экономики США

«Мы уже достигли колоссального эффекта. Их экономика пошла вниз очень уверенными темпами, у меня есть возможности сделать это еще сильнее, если я захочу этого», — признался Трамп, отметив, что он не хочет эскалации и надеется, что Китай сядет за стол переговоров.

Китайская сторона неоднократно уверяла американскую, что готова вести переговоры, однако американский президент не верит, в то, что Пекин до них созрел. Более того, Трамп снова распек своих предшественников на посту президента США, которые «позволили Китаю вести нечестную торговлю с США».

«Этому пришел конец. Они слишком долго хорошо жили. Честно говоря, мне кажется, что они считают нас глупыми, но американцы не глупые люди», — заявил Трамп, отметив, что торговля между странами находится в плохом состоянии, передает Lenta ru.