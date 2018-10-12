Пт, 12.10.2018
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Сборная России не смогла забить Швеции. Португалия без Роналду обыграла Польшу Лига Наций

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ФОТО: Grigory Sysoev/Sputnik/Scanpix

В четверг состоялся третий тур группового этапа Лиги наций УЕФА. На европейских полях было сыграно семь матчей.

Сборная России в Калининграде встречалась со Швецией. Матч завершился безголевой ничьей. Подопечные Станислава Черчесова не смогли поразить ворота соперника впервые за пять матчей. Последней сухой игрой была встреча с Уругваем на чемпионате мира (0:3). 

Россия, имея в своём активе 4 очка, лидирует в своей группы. Сборная Швеция занимает последнее место. В следующем матче россияне в Сочи встретятся с Турцией.

В другом матче третьего тура Лиги Наций сборная Португалии, без своего лидера Криштиану Роналду, сумела одержать победу на выезде против Польши. Матч проходил в Хожуве и завершился со счётом 3:2.

В составе сборной Португалии отличились Андре Силва и Бернарду Силва, ещё один мяч в собственные ворота забил Камиль Глик. За хозяев отличились Кшиштоф Пёнтек и Якуб Блащиковски. Для поляков это поражение стало первым на групповом этапе, португальцы одержали вторую победу подряд. 

Результаты всех матчей четверга:

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