Сборная России не смогла забить Швеции. Португалия без Роналду обыграла Польшу

В четверг состоялся третий тур группового этапа Лиги наций УЕФА. На европейских полях было сыграно семь матчей.
Сборная России в Калининграде встречалась со Швецией. Матч завершился безголевой ничьей. Подопечные Станислава Черчесова не смогли поразить ворота соперника впервые за пять матчей. Последней сухой игрой была встреча с Уругваем на чемпионате мира (0:3).
Россия, имея в своём активе 4 очка, лидирует в своей группы. Сборная Швеция занимает последнее место. В следующем матче россияне в Сочи встретятся с Турцией.
В другом матче третьего тура Лиги Наций сборная Португалии, без своего лидера Криштиану Роналду, сумела одержать победу на выезде против Польши. Матч проходил в Хожуве и завершился со счётом 3:2.
В составе сборной Португалии отличились Андре Силва и Бернарду Силва, ещё один мяч в собственные ворота забил Камиль Глик. За хозяев отличились Кшиштоф Пёнтек и Якуб Блащиковски. Для поляков это поражение стало первым на групповом этапе, португальцы одержали вторую победу подряд.
Результаты всех матчей четверга:
Итоги четверга ✅— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 11, 2018
Какой результат самый неожиданный? 🤔#ЛигаНаций pic.twitter.com/Or1OX5QxHB