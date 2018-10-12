Пт, 12.10.2018
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Глава МИД Венгрии: политика Украины «достигла ужасающего дна»

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Петер Сийярто

ФОТО: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров «достигла ужасающего дна». Заявление главы МИД Венгрии опубликовано на сайте правительства.

В частности, Сийярто подверг критике действия украинских властей в Закарпатье, которые, по его мнению, направлены на изменение национального состава региона. Также министр иностранных дел заявил, что Верховная рада «сговорилась с экстремистами».

Глава МИДа отметил, что венгры, которые проживают на территории Украины, могут рассчитывать на помощь Будапешта. Также он добавил, что обсудил ситуацию с представителями Госдепа и заместителем генсекретаря НАТО, передает Gazeta ru.

Ранее Сийярто обвинял Киев в нарушении международных норм.

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