Безработица в конце сентября уменьшилась до 6,1%
12 октября 2018, 8:44
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце сентября составлял 6,1% от экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).
В конце сентября в ГАЗ было зарегистрировано 56 734 безработных, что на 1317 человек меньше, чем месяцем ранее, когда было зарегистрировано 58 051 безработных.
В Рижском регионе уровень безработицы в конце сентября составлял 4,1%, в Латгале - 14,3%, в Земгале - 5,6%, в Видземе - 6,1%, в Курземе - 6,9%.