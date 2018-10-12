Пт, 12.10.2018
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Безработица в конце сентября уменьшилась до 6,1%

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Очередь безработных возле входа в Госагентство занятости

ФОТО: LETA

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце сентября составлял 6,1% от экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве занятости (ГАЗ).

В конце сентября в ГАЗ было зарегистрировано 56 734 безработных, что на 1317 человек меньше, чем месяцем ранее, когда было зарегистрировано 58 051 безработных.

В Рижском регионе уровень безработицы в конце сентября составлял 4,1%, в Латгале - 14,3%, в Земгале - 5,6%, в Видземе - 6,1%, в Курземе - 6,9%.

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