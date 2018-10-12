Трагедия в Даугавпилсе: Умер отец восьмерых детей, за ним чуть не отправился сын

Недавно Латвию потрясла новость о трагедии в поселке Мирный Даугавпилского края. Во время рытья колодца погибли двое мужчин.

Изначально колодец рыл местный житель, 70-летний мужчина, который "рыл колодцы 30 лет", рассказала женщина, на собственности которой велись работы. "Вырыл 10 метров, а потом случилась беда. Кислород кончился, ему плохо стало".

Спасать мужчину отправился второй, которому тоже стало плохо. К обоим мужчинам спустился и 16-летний парень, сын второго пострадавшего. В то же время были вызваны сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они констатировали, что 16-летний парень на дне колодца также потерял сознание. Его жизнь удалось спасти, но двое мужчин, отправившихся в колодец до него, погибли. Им было 49 и 70.

Обстоятельства произошедшего расследует полиция, но скорее всего мужчины погибли из-за отравления. Выдвинутая версия заключается в том, что в колодце мог образоваться газовый слой карбоновой кислоты или метана, при вдыхании тут же вызвавший плохое самочувствие и потерю сознания, в результате чего наступила смерть, - рассказали в передаче.

Хозяйка собственности поделилась, что у 70-летнего мужчины остались четыре сына и жена, а 49-летний мужчина был единственным кормильцем в семье с восемью детьми.

"Его просили помочь, потому что рук не хватало. Конечно, никто не думал, что результат будет таким", - рассказала потерявшая мужа Лидия, мать восьмерых детей.

Оказалось, что в тот день у одной из дочерей погибшего было день рождение.

В какой-то момент к Лидии прибежал 16-летний сын, который старался спасти обоих пострадавших в колодце.

"Он прибежал домой, взял что-то и убежал спасать", - вспомнила женщина. "Я спросила, надо ли мне самой ехать, сказал, да. Пришла и увидела, что сын уже в колодце. Там же, с отцом".

Лидия рассказала, что тяжелее всего старшим детям, которые уже понимают, что потеряли отца. Женщина говорит, что у Лени не было вредных привычек, он работал в котельной в школе, подрабатывал на разных работах от случая к случаю, чтобы содержать семью и обеспечить всем необходимым.

Это точно не история о неблагоприятной семье: дети накормлены, хорошо одеты, у старших - мобильные телефоны, квартира отремонтированная, отметили в "Bez Tabu".

"Для нас это трагедия. Детям тяжело объяснить, где папа. Дети сказали, что приходил к ним во сне и сказал, что будет с нами", - рассказала мама. "Он каждый день говорил мне: "Я люблю тебя!" Дети всегда чувствовали его заботу! Я не думала, что муж уйдет так".