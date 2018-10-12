Наводнение в Мальорке унесло уже 12 жизней; пропал пятилетний мальчик

Среди погибших пятеро иностранцев - пара из Великобритании, пара из Германии и женщина из Нидерландов.

Без вести пропал пятилетний ребенок.

После сильных ливней, которые продолжались на Мальорке несколько часов, вечером во вторник начались наводнения. Потоки воды сбивали автомобили, затапливали дома, что видно на кадрах, показанных испанским телевидением.

Дожди и буря бушевали в среду и на соседних островах Ибице и Форментере.