От нового правительства предприниматели ожидают снижение налогов на рабочую силу

Надеясь на более высокую заинтересованность нового парламента и правительства в улучшении предпринимательской среды, предприниматели ожидают, что оно как можно скорее сделает необходимые шаги по укреплению конкурентоспособности. Они главным образом связаны с налогами и порядком введения законов, вытекают из опросов предприятий, проведенных бухгалтерской системой управления предприятием Tildes Jumis.

В ответ на вопрос, какое решение, направленное на улучшение предпринимательской среды, первым делом должно было бы принять новое правительство, 43,6% респондентов отметили, что ожидают снижение налогов на рабочую силу, так как они увеличивают цены на продукты и услуги, а также удерживают предпринимателей от выплаты большей заработной платы работникам. 29,6% считают, что важнейшей работой является способствовать росту и экономическому развитию предприятий, уменьшая общее налоговое бремя, а 20,7% желает, чтобы в дальнейшем о планируемых изменениях в связанных с предпринимательской деятельностью законах правительство предупреждало строго в определенный период до их вступления в силу, таким образом, давая возможность подготовиться.

51,4% респондентов считают, что этап подготовки должен составлять, по меньшей мере, один год, а 40,8% хватило бы шести месяцев. Только 5% предприятий считают себя достаточно гибкими, чтобы приспособиться к изменениям за три месяца.

«Латвийским предприятиям не раз приходилось сталкиваться с поспешным введением поправок к законам, которые не были должным образом объяснены, и их внедрение доставило немало трудностей. Поэтому понятно желание руководителей бизнеса работать в более прогнозируемой среде, где к изменениям можно надлежащим образом подготовиться и приспособиться. Особенно учитывая, что партнеров по сотрудничеству в других странах-участницах Европейского Союза защищают законы, которые определяют период перехода, по меньшей мере, один год», – результаты поясняет руководитель развития бизнеса Tildes Jumis Виестурс Слайдиньш.