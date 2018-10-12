Постпред РФ при ООН назвал "Белые каски" в Сирии "угрозой"

Представитель России при ООН Василий Небензя назвал присутствие гуманитарной организации "Белые каски" в Сирии "угрозой".
Во время закрытого совещания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Москвы, он призвал западные страны приложить усилия для вывода волонтеров этой организации из Сирии, сообщает в пятницу, 12 октября, AFP со ссылкой на участвовавших в заседании дипломатов.
"Террористы должны быть удалены. Позволять им находиться в цивилизованном обществе не является хорошей идеей", - цитирует агентство российского дипломата.
Представители США, Великобритании и Франции отреагировали на это заявление с возмущением, пишет далее AFP. По его данным, американский дипломат заявил о "скандальных и ложных обвинениях", британец отметил "абсурдность" данного высказывания и призвал РФ "прекратить тратить время Совета Безопасности", а представитель Франции подчеркнул, что "Белые каски" спасли уже сотни жизней, передает Deutsche Welle.
"Белые каски", также известные как "Сирийская гражданская оборона" - сирийская волонтерская организация, спасающая людей на подконтрольной повстанцам территории Сирии. По данным самой организации, которую правительство Сирии считает террористической, ее волонтерам удалось спасти более 70 тысяч человек. Россия уже неоднократно связывала "Белые каски" с террористическими группировками.