Постпред РФ при ООН назвал "Белые каски" в Сирии "угрозой"

Во время закрытого совещания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Москвы, он призвал западные страны приложить усилия для вывода волонтеров этой организации из Сирии, сообщает в пятницу, 12 октября, AFP со ссылкой на участвовавших в заседании дипломатов.

"Террористы должны быть удалены. Позволять им находиться в цивилизованном обществе не является хорошей идеей", - цитирует агентство российского дипломата.

Представители США, Великобритании и Франции отреагировали на это заявление с возмущением, пишет далее AFP. По его данным, американский дипломат заявил о "скандальных и ложных обвинениях", британец отметил "абсурдность" данного высказывания и призвал РФ "прекратить тратить время Совета Безопасности", а представитель Франции подчеркнул, что "Белые каски" спасли уже сотни жизней, передает Deutsche Welle.