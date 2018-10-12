В Латвию возвращается жара: ждем новых рекордов и +22 градусов за окном

Самая высокая температура ожидается в ближайшие три дня. Возможно, во вторник через Латвию пройдет атмосферный фронт с небольшим дождем и похолоданием, а значительно более прохладная погода прогнозируется с пятницы, 19 октября.

В условиях антициклона ночью и утром ожидается туман. Ночная температура будет выше нуля, максимальная температура днем может достигнуть +17..+22 градусов. Ожидается, что будут побиты температурные рекорды не только отдельных дней, но и второй декады октября.