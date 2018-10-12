Пт, 12.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Латвию возвращается жара: ждем новых рекордов и +22 градусов за окном

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

До середины будущей недели в Латвии продержится рекордно теплая погода - "бабье лето", прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и "Global Forecast System".

Самая высокая температура ожидается в ближайшие три дня. Возможно, во вторник через Латвию пройдет атмосферный фронт с небольшим дождем и похолоданием, а значительно более прохладная погода прогнозируется с пятницы, 19 октября.

В условиях антициклона ночью и утром ожидается туман. Ночная температура будет выше нуля, максимальная температура днем может достигнуть +17..+22 градусов. Ожидается, что будут побиты температурные рекорды не только отдельных дней, но и второй декады октября.

До сих пор самой высокой температурой в середине октября были +22,6 градуса, зарегистрированные 10 октября 1995 года.

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