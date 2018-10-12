В Латвию возвращается жара: ждем новых рекордов и +22 градусов за окном

До середины будущей недели в Латвии продержится рекордно теплая погода - "бабье лето", прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и "Global Forecast System".
Самая высокая температура ожидается в ближайшие три дня. Возможно, во вторник через Латвию пройдет атмосферный фронт с небольшим дождем и похолоданием, а значительно более прохладная погода прогнозируется с пятницы, 19 октября.
В условиях антициклона ночью и утром ожидается туман. Ночная температура будет выше нуля, максимальная температура днем может достигнуть +17..+22 градусов. Ожидается, что будут побиты температурные рекорды не только отдельных дней, но и второй декады октября.
До сих пор самой высокой температурой в середине октября были +22,6 градуса, зарегистрированные 10 октября 1995 года.