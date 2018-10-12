Самоуправления не против продолжения территориальной реформы

На это уже отреагировали некоторые политические партии, которые надеются, что 13-й Сейм продолжит административно-территориальную реформу и уменьшит количество самоуправлений.

Все эти перемены ранее тормозили СЗК и Латвийский союз самоуправлений (ЛСС). Председатель ЛСС Гунтис Каминскис заверил, что в организации ничего не изменится.

"Мы не против реформы, но мы будем аргументированно выражать свою позицию, как и раньше, соблюдая интересы жителей", - сказал он.