Пт, 12.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Самоуправления не против продолжения территориальной реформы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Гинтс Каминскис

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Широко представленный в местной власти Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) потерял влияние в парламенте и правительстве. Таким образом, уменьшится лобби самоуправлений в верховной власти. Вторая самая сильная в регионах политическая сила - Латвийское объединение регионов - в Сейм не прошла.

На это уже отреагировали некоторые политические партии, которые надеются, что 13-й Сейм продолжит административно-территориальную реформу и уменьшит количество самоуправлений.

Все эти перемены ранее тормозили СЗК и Латвийский союз самоуправлений (ЛСС). Председатель ЛСС Гунтис Каминскис заверил, что в организации ничего не изменится.

"Мы не против реформы, но мы будем аргументированно выражать свою позицию, как и раньше, соблюдая интересы жителей", - сказал он.

"На ЛСС возложено наследие Шадурскиса [реформа образования], но самоуправления больше не смогут идти к папе Кучинскису за помощью", - комментирует представитель "Согласия" Янис Урбанович, пишет Diena.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ