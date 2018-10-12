Самоуправления не против продолжения территориальной реформы

Широко представленный в местной власти Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) потерял влияние в парламенте и правительстве. Таким образом, уменьшится лобби самоуправлений в верховной власти. Вторая самая сильная в регионах политическая сила - Латвийское объединение регионов - в Сейм не прошла.
На это уже отреагировали некоторые политические партии, которые надеются, что 13-й Сейм продолжит административно-территориальную реформу и уменьшит количество самоуправлений.
Все эти перемены ранее тормозили СЗК и Латвийский союз самоуправлений (ЛСС). Председатель ЛСС Гунтис Каминскис заверил, что в организации ничего не изменится.
"Мы не против реформы, но мы будем аргументированно выражать свою позицию, как и раньше, соблюдая интересы жителей", - сказал он.
"На ЛСС возложено наследие Шадурскиса [реформа образования], но самоуправления больше не смогут идти к папе Кучинскису за помощью", - комментирует представитель "Согласия" Янис Урбанович, пишет Diena.