Пт, 12.10.2018
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Госконтроль рекомендует для педагогов 40-часовую рабочую неделю

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ФОТО: TASS/Scanpix

Государственный контроль рекомендовал Министерству образования и науки (МОН) рассмотреть возможность установить для педагогов учреждений общего образования 40-часовую рабочую неделю вместо нынешней 30-часовой.

Госконтроль проверил, законно ли используется в самоуправлениях выделенная государством целевая дотация на зарплаты учителей. В ходе ревизии был сделан вывод, что в системе зарплат учителей необходимы значительные улучшения на уровне как государства, так и самоуправлений и школ.

Превышение рабочего времени обнаружено в 19 школах из 32 проверенных. Были случаи, когда работникам с почти максимальной ставкой в течение всего года платили за дополнительные обязанности, которые превышали 40 часов в неделю. Учитель в Аташиене совмещал четыре должности, и ему насчитали более 50 часов в неделю.

Госконтроль считает, что в 40-часовой рабочей неделе надо четко установить обязанности учителя и отделить другую работу - непедагогического характера. Нужно также вести детальный учет всех отработанных часов.

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