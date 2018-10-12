Госконтроль рекомендует для педагогов 40-часовую рабочую неделю

Госконтроль проверил, законно ли используется в самоуправлениях выделенная государством целевая дотация на зарплаты учителей. В ходе ревизии был сделан вывод, что в системе зарплат учителей необходимы значительные улучшения на уровне как государства, так и самоуправлений и школ.

Превышение рабочего времени обнаружено в 19 школах из 32 проверенных. Были случаи, когда работникам с почти максимальной ставкой в течение всего года платили за дополнительные обязанности, которые превышали 40 часов в неделю. Учитель в Аташиене совмещал четыре должности, и ему насчитали более 50 часов в неделю.