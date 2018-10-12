Новые правила просмотра порно обойдутся британцам в миллионы

Сумма уже была выделена национальным казначейством для решения нынешних проблем. Вместе с тем система проверки еще не начала функционировать. Она касается коммерческих порносайтов: порталы будут обязаны проверять возраст своих посетителей. Несовершеннолетним доступ к таким ресурсам запретят. Несоблюдение требований со стороны администрации сайтов приведет к блокировке платежей и самих порталов.

«Правительство оценивает реальный диапазон рисков в пределах от одного до 10 миллионов фунтов стерлингов в первый год, исходя из вероятного количества и масштабов юридических проблем», — сообщила в своем письменном заявлении министр финансов Марго Джеймс (Margot James).

Участники рынка жалуются на «отсутствие гарантий конфиденциальности и безопасности», а также сомневаются в практической эффективности системы, пишет Lenta ru.