Павлютс: ядро коалиции должно формироваться вокруг новых партий

По его словам, если бы правительство формировала "Для развития/За!", она не отбросила бы ни одного из партнеров, как это сделала Новая консервативная партия (НКП), заявив, что не хочет сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян. Павлютс оговорился, что не имеет в виду "Согласие", с которым "Для развития/За!" сотрудничать не будет.

По мнению Павлютса, сейчас идеальная коалиция не просматривается, но "Для развития/За!" считает, что она должна быть по возможности более широкой.

На вопрос, какова цель "Для развития/За!" в проведении отдельных переговорах с партиями, он ответил, что цель состоит в том, чтобы активнее показать свою роль в процессе формирования правительства.