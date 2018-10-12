Пт, 12.10.2018
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Павлютс: ядро коалиции должно формироваться вокруг новых партий

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Даниэль Павлютс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Объединению "Для развития/За!" важно, чтобы ядро коалиции формировалось вокруг новых партий, в то же время и партии прежней коалиции обладают полезным опытом, и важно обеспечить преемственность, заявил в передаче LNT "900 секунд" сопредседатель "Для развития/За!" Даниэль Павлютс.

По его словам, если бы правительство формировала "Для развития/За!", она не отбросила бы ни одного из партнеров, как это сделала Новая консервативная партия (НКП), заявив, что не хочет сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян. Павлютс оговорился, что не имеет в виду "Согласие", с которым "Для развития/За!" сотрудничать не будет.

По мнению Павлютса, сейчас идеальная коалиция не просматривается, но "Для развития/За!" считает, что она должна быть по возможности более широкой.

На вопрос, какова цель "Для развития/За!" в проведении отдельных переговорах с партиями, он ответил, что цель состоит в том, чтобы активнее показать свою роль в процессе формирования правительства.

Павлютс похвалил НКП и "KPV LV" за взятие на себя инициативы в формировании правительства, но добавил, что, с точки зрения "Для развития/За!", процесс мог бы быть немного более ясным.

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