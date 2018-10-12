Этот день настал! Бракосочетание принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в режиме онлайн на TVNET

Сегодня, 12 октября 2018 года, в Великобритании проходит вторая за год королевская свадьба. Свои судьбы соединяют принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбэнк. Следите за этим прекрасным событием в текстовой трансляции TVNET! Будет ярко и с королевским размахом!