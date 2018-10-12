Шнур вновь собирается жениться

Читатели прислали в редакцию "Фонтаки" видеозапись, на которой музыкант сидит за столом в компании светловолосой девушки. Автор видео утверждает, что снял его в ЗАГСе на Английской набережной. Есть также информация, что на прошлой неделе неделе Шнуров объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводил словами: «Жизнь меня ничему не учит».

На своей странице в Instagram Сергей выложил нецензурное стихотворение, в котором отметил, что его не беспокоит чужая личная жизнь и он искренне удивлен, что поднялся шум по этому поводу.

ФОТО: https://www.instagram.com/shnurovs

Ранее, 10 октября, лидер группы "Ленинград" удалил из Instagram все снимки и опублико вал фотографию, на которой предстал с фингалом под глазом. В посте музыкант в матерной стихотворной форме рассказал, как получил травму.