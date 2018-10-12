Пт, 12.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Шнур вновь собирается жениться

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Шнуров

ФОТО: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Фанаты заметили Сергея Шнурова в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.  Как сообщает издание "Фонтанка",  близкие артиста подтвердили, что музыкант  женится. 

Читатели прислали в редакцию "Фонтаки" видеозапись, на которой музыкант сидит за столом в компании светловолосой девушки.  Автор видео утверждает, что снял его в ЗАГСе на Английской набережной. Есть также информация, что на прошлой неделе неделе Шнуров объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводил словами: «Жизнь меня ничему не учит». 

На своей странице в Instagram Сергей выложил нецензурное стихотворение, в котором отметил, что его не беспокоит чужая личная жизнь и он искренне удивлен, что поднялся шум по этому поводу.

ФОТО: https://www.instagram.com/shnurovs

Ранее, 10 октября, лидер группы "Ленинград"  удалил из Instagram все снимки и опублико вал фотографию, на которой предстал с фингалом под глазом. В посте музыкант в матерной стихотворной форме рассказал, как получил травму. 

Напомним, официальный развод музыканта с Матильдой Шнуровой был оформлен 15 августа 2018 года. По словам исполнителя, решение было принято обоюдно "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ