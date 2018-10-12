Пт, 12.10.2018
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Лучший теннисист мира с лопатой в руках спасает родной город от наводнения

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ФОТО: LA VANGUARDIA/MAYKA NAVARRO HANDOUT/EPA/Scanpix

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль помогает своей родной Мальорке  пережить тяжёлые последствия наводнения.

 

На этой неделе произошла целая череда спортивных скандалов. Были опубликованы бесчисленные материалы о поведении Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором. Затем всю неделю обсуждалось поведение, задержание и суд над футболистами Кокориным и Мамаевым. Серди всех этих новостей совсем затерялась новость о том, как Рафаэль Надаль, сильнейший теннисист планеты, в сапогах и по локоть в грязи спасает родной город от последствий наводнения.

В ночь со вторника на среду на остров обрушились страшные ливни, которые затопили Мальорку. В некоторых местах за несколько часов выпало рекордное количество осадков. 

Вышедшая из берегов река разрушила мост с главным городом острова. Кроме того были испорчены дороги, а люди спасались от стихии на крышах домов. По последним данным во время наводнения погибло 10 человек, 3 человека считаются пропавшими без вести и сотни людей остались без домов.

Стихийное бедствие на Мальорке стало одним из крупнейших наводнений в Испании за последние 25 лет.

Рафаэль Надаль родом из этого острова, поэтому теннисист не раздумывая прилетел домой, чтобы помочь другим волонтёрам поучаствовать в разборе завалов, уборке грязи и начал помогать пострадавшим. Кроме того, Надаль организовал убежище в своей теннисной академии, которая расположена в его родном городе Манакор.

Поступок Надаля привлёк к себе внимание со стороны мировых СМИ. Так испанская газета Marca и британский The Times поместили изображение теннисиста на первые полосы своих изданий. 

Рафаэля Надаля поддержали и другие спортсмены, например, баскетболист Пау Газоль, который поаплодировал поступку испанца в своём Twitter. Российская теннисистка Светлана Кузнецова также не осталась в стороне и написала, что Надаль - это пример для подражания.

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