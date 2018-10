Лучший теннисист мира с лопатой в руках спасает родной город от наводнения

El tenista @rafaelnadal vecino de Manacor, muy cerca de la localidad de San Llorenç des Cardassar, demuestra una vez más porqué es un número uno también fuera de la pista al sumarse a las tareas de limpieza de agua y barro acumulados en casas y locales tras las trágicas inundaciones de ayer en esta parte de la isla #rafanadal #manacor #san llorenç #manacor #inundaciones

