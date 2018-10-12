Лучший теннисист мира с лопатой в руках спасает родной город от наводнения

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль помогает своей родной Мальорке пережить тяжёлые последствия наводнения.
На этой неделе произошла целая череда спортивных скандалов. Были опубликованы бесчисленные материалы о поведении Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором. Затем всю неделю обсуждалось поведение, задержание и суд над футболистами Кокориным и Мамаевым. Серди всех этих новостей совсем затерялась новость о том, как Рафаэль Надаль, сильнейший теннисист планеты, в сапогах и по локоть в грязи спасает родной город от последствий наводнения.
В ночь со вторника на среду на остров обрушились страшные ливни, которые затопили Мальорку. В некоторых местах за несколько часов выпало рекордное количество осадков.
Вышедшая из берегов река разрушила мост с главным городом острова. Кроме того были испорчены дороги, а люди спасались от стихии на крышах домов. По последним данным во время наводнения погибло 10 человек, 3 человека считаются пропавшими без вести и сотни людей остались без домов.
Стихийное бедствие на Мальорке стало одним из крупнейших наводнений в Испании за последние 25 лет.
Рафаэль Надаль родом из этого острова, поэтому теннисист не раздумывая прилетел домой, чтобы помочь другим волонтёрам поучаствовать в разборе завалов, уборке грязи и начал помогать пострадавшим. Кроме того, Надаль организовал убежище в своей теннисной академии, которая расположена в его родном городе Манакор.
El tenista @rafaelnadal vecino de Manacor, muy cerca de la localidad de San Llorenç des Cardassar, demuestra una vez más porqué es un número uno también fuera de la pista al sumarse a las tareas de limpieza de agua y barro acumulados en casas y locales tras las trágicas inundaciones de ayer en esta parte de la isla #rafanadal #manacor #san llorenç #manacor #inundaciones
Поступок Надаля привлёк к себе внимание со стороны мировых СМИ. Так испанская газета Marca и британский The Times поместили изображение теннисиста на первые полосы своих изданий.
Рафаэля Надаля поддержали и другие спортсмены, например, баскетболист Пау Газоль, который поаплодировал поступку испанца в своём Twitter. Российская теннисистка Светлана Кузнецова также не осталась в стороне и написала, что Надаль - это пример для подражания.
Voilà pourquoi #Nadal est unique. Et ce n’est pas juste pour la photo! Pendant plusieurs heures il est venu aider suite aux inondations qui ont ravagé son île (on parle d’une dizaine de morts) et il a ouvert son académie pour accueillir les sinistrés. Un exemple 👏 pic.twitter.com/aIhzAGbllI— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 11, 2018