Кадыров присвоил Хабибу звание почётного гражданина Грозного и подарил автомобиль

Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
В честь Нурмагомедова устроили торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев наградил Хабиба званием почетного гражданина столицы Чеченской Республики.
Помимо этого Нурмагомедову вручили юбилейную медаль "200 лет Грозному". Медаль имеет 27-й порядковый номер, что является отсылкой к количеству побед Хабиба. Отцу Нурмагомедова присвоили почётное звание "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики".
На этом подарки не закончились и президент Кадыров заявил, что фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову автомобиль Mercedes W222 за победу над ирландцем Конором Макгрегором.
"Вот такой подарок получил наш чемпион Хабиб Нурмагомедов сегодня от брата Рамзана Кадырова. Самое приятное, что он лично проводил нас до границы", – написал в своём Instagram друг Хабиба Шамиль Завуров.
Напомним, что несколько дней назад Хабиб вместе со своим отцом удостоились встречи с президентом России Владимирым Путиным. Во время встречи Путин поздравил Хабиба с победой и попросил отца Нурмагомедова не наказывать сына за то, что тот устроил потасовку после боя с Конором Макгрегором.
"Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, и мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - заявил Путин.
#Ульяновск: Владимир Путин встретился с российским борцом, чемпионом #UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым https://t.co/WkF2MHlAdG pic.twitter.com/12hnT89aFz— Президент России (@KremlinRussia) October 10, 2018