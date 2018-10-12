Пт, 12.10.2018
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Кайминьш: для спешки в процессе формирования правительства нет оснований

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Артусс Кайминьш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Для спешки в процессе формирования правительства нет никаких оснований, и партия "KPV LV" продолжает переговоры первого раунда с партиями центристского и правоцентристского крыла или так называемыми латышскими партиями, сказал агентству ЛETA ее сопредседатель Артус Кайминьш.

На вопрос, можно ли успеть до первого заседания Сейма нового созыва, которое состоится 6 ноября, договориться о предстоящих задачах и выбрать наиболее подходящего кандидата в премьер-министры и претендентов на министерские посты, Кайминьш ответил, что уверен, что это можно успеть сделать.

"KPV LV" обещала избирателям, что будет говорить со всеми избранными в Сейм партиями, поэтому сначала надо пройти первый раунд переговоров, подчеркнул он.

Переговоры "KPV LV" с Союзом "зеленых" и крестьян запланированы 15 октября, а с "Согласием" - на следующей неделе в формате консультаций.

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