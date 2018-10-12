Кайминьш: для спешки в процессе формирования правительства нет оснований

На вопрос, можно ли успеть до первого заседания Сейма нового созыва, которое состоится 6 ноября, договориться о предстоящих задачах и выбрать наиболее подходящего кандидата в премьер-министры и претендентов на министерские посты, Кайминьш ответил, что уверен, что это можно успеть сделать.

"KPV LV" обещала избирателям, что будет говорить со всеми избранными в Сейм партиями, поэтому сначала надо пройти первый раунд переговоров, подчеркнул он.