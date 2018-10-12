Пт, 12.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

У Дома-2 отнимут часть зданий

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ФОТО: https://www.instagram.com/dom2_tnt

На проекте "Дом-2" уменьшили количество домов. Известно, что часть строений были изъяты для государственных нужд, сообщает Лента.ру, со ссылкой на издание Интерфакс. 

Соответствующий приказ издан департаментом городского имущества столицы, и в нем речь идет о нежилом помещении площадью 72 квадратных метра. Его изъятие объясняется необходимостью строительства дороги Марьино — Саларьево.

ФОТО: https://www.instagram.com/dom2_tnt

В августе был выпущен другой приказ, по которому вблизи деревни Летово у компании "ЕТК-Инвест", которая предоставляет площадку для съемок реалити-шоу изымаются земельный участок площадью 1,6 гектара, а также четыре дома. На этом месте будет проложена трасса. Компанию предупредили об изъятии земли под нужды государства, а взамен пообещали предоставить новую съемочную площадку.

Российское реалити-шоу "Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

Ольга Бузова

ФОТО: spletnik.ru

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