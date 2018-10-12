У Дома-2 отнимут часть зданий

Соответствующий приказ издан департаментом городского имущества столицы, и в нем речь идет о нежилом помещении площадью 72 квадратных метра. Его изъятие объясняется необходимостью строительства дороги Марьино — Саларьево.

ФОТО: https://www.instagram.com/dom2_tnt

В августе был выпущен другой приказ, по которому вблизи деревни Летово у компании "ЕТК-Инвест", которая предоставляет площадку для съемок реалити-шоу изымаются земельный участок площадью 1,6 гектара, а также четыре дома. На этом месте будет проложена трасса. Компанию предупредили об изъятии земли под нужды государства, а взамен пообещали предоставить новую съемочную площадку.

Российское реалити-шоу "Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

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Ольга Бузова ФОТО: spletnik.ru