Пт, 12.10.2018
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Знакомьтесь, Кшиштоф Пёнтек - главное открытие футбольной Европы Месси, Роналду и Неймар кусают локти

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Кшиштоф Пёнтек

ФОТО: Simone Arveda/AP/Scanpix

Пока Роналду пытается выбраться из секс-скандала, а российские болельщики следят за судьбой горе-футболистов Кокорина и Мамаева, в Европе появился игрок, который стал главным открытием футбольной осени. Знакомьтесь, Кшиштоф Пёнтек, нападающий итальянского клуба "Дженоа" и сборной Польши.

После семи матчей в чемпионате Италии "Дженоа" расположилась на 12-м месте в турнирной таблице. Результат, скажем прямо, так себе. Поражает другое, что нападающий этого клуба 23-летний Кшиштоф Пёнтек забивает в каждом матче Серии А. На его счету уже 9 мячей. Интересно, что в последний раз подобное удавалось аргентинцу Габриэлю Батистуте в сезоне 1994/1995. Пёнтек тогда ещё даже не родился.

К этим 9 мячам стоит добавить ещё 4 гола, которые Пёнтек забил "Лечче" в Кубке Италии. Поляк вписал своё имя в историю, став первым футболистом "Дженоа", который оформил "покер" в дебютном матче.

Все топовые игроки нервно курят в сторонке — поляк главный бомбардир Европы прямо сейчас.

До переезда в Италию, Пёнтек играл исключительно в Польше. Последние два сезона он провёл в рядах "Краковии", за которую забил 32 гола. Летом талантливого футболиста за 4,5 млн евро приобрела "Дженоа". Как видим — не зря. Пёнтек стал любимцем фанатов итальянского клуба, которые называют его pistolero и при встрече стреляют пальцами – фирменное празднование поляка.

Кшиштоф Пёнтек

ФОТО: Marcin Karczewski/imago/Newspix/Scanpix

Ещё в мае этого года Пёнтек попал в расширенный список кандидатов в национальную команду, но в итоге тренер сборной Польши Адам Навалка решил поехать на чемпионат мира в Россию без него. Как закончился "мундиаль" для бело-красных все прекрасно помнят - последнее место в группе и позорное возвращение на родину.

В сентябре Пёнтек всё-таки получил своё первое приглашение в сборную. В дебютном матче против Ирландии игрок провёл на поле 61 минуту, но отличиться не смог. Зато во втором матче нападающий смог открыть счёт голам за сборную. К сожалению, это не уберегло команду от поражения в Лиге Наций - поляки дома уступили португальцам 2:3.

Великолепный старт сезона сразу породил массу слухов о том, что футболистом начали интересоваться "Наполи", "Бавария" и "Барселона". Самого форварда начали сравнивать с Робертом Левандовски, ещё одним суперфутболистом из Польши. Пёнтек всячески избегает подобных сравнений. Его кумиры — Роналдо, Горан Пандев и Филиппо Индзаги.

Конечно, пока рано судить, станет ли Пёнтек новым Левандовски, но на что способен 23-летний футболист мы уже увидели. Будем следить за парнем, который является главным открытием не только Италии, но и всей футбольной Европы.

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