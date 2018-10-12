Первый пошел: Национальное объединение позвали в коалицию

Во втором раунде переговоров Новая консервативная партия (НКП) предложила национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) войти в правящую коалицию, сообщил агентству ЛETA председатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.
На прошедших в пятницу переговорах НКП предложила также одну из возможных моделей распределения сфер ответственности в новом правительстве. Какую именно, Дзинтарс не сообщил.
Переговоры продвигаются вперед, но остается еще очень много неизвестного, отметил он. ВЛ-ТБ/ДННЛ рассмотрит предложение НКП, добавил Дзинтарс.
Как сообщалось, сегодня продолжаются переговоры партий о формировании правительства.
НКП планировала сегодня встретиться с "KPV LV", "Для развития/За!", ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Новым Единством". Однако "KPV LV" решила сначала встретиться с каждой из партий и только потом снова повторно говорить с НКП.