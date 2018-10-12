Первый пошел: Национальное объединение позвали в коалицию

На прошедших в пятницу переговорах НКП предложила также одну из возможных моделей распределения сфер ответственности в новом правительстве. Какую именно, Дзинтарс не сообщил.

Переговоры продвигаются вперед, но остается еще очень много неизвестного, отметил он. ВЛ-ТБ/ДННЛ рассмотрит предложение НКП, добавил Дзинтарс.

Как сообщалось, сегодня продолжаются переговоры партий о формировании правительства.