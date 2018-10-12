Пт, 12.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Кариньш: переговоры с "KPV LV" оказались неожиданно конструктивными

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Переговоры "Нового Единства" и партии "KPV LV" о возможностях сотрудничества в новом Сейме оказались неожиданно конструктивными, найдено несколько общих знаменателей, заявил журналистам после встречи председатель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Кандидат в премьеры от "KPV LV" Алдис Гобземс также заявил,что переговоры были конструктивными, и у партий одинаковые позиции по уменьшению цен на лекарства и использованию государственного языка в школах и детских садах.

Одним из первых вопросов в работе нового правительства будет региональная реформа, указали оба политика.

Также, по словам Кариньша, у партий одинаковая позиция по отмене компонента обязательной закупки (КОЗ), хотя пути достижения этой цели предлагаются разные.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Читать также

Актуально

НАВЕРХ