Распределение портфелей: "Новому Единству" предлагают юстицию и оборону
12 октября 2018, 14:16
Новая консервативная партия (НКП) предложила "Новому Единству" в новом правительстве взять на себя ответственность за министерства юстиции и обороны, сообщил журналистам после встречи с НКП кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш.
НКП сделала конкретное предложение о распределении сфер ответственности в новом правительстве, и "Новое Единство" обсудит его в понедельник, 15 октября, на партийном собрании, добавил он.
Как сообщалось, сегодня продолжаются переговоры партий о формировании правительства.