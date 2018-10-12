Пт, 12.10.2018
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Распределение портфелей: "Новому Единству" предлагают юстицию и оборону

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Новая консервативная партия (НКП) предложила "Новому Единству" в новом правительстве взять на себя ответственность за министерства юстиции и обороны, сообщил журналистам после встречи с НКП кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш.

НКП сделала конкретное предложение о распределении сфер ответственности в новом правительстве, и "Новое Единство" обсудит его в понедельник, 15 октября, на партийном собрании, добавил он.

Как сообщалось, сегодня продолжаются переговоры партий о формировании правительства.

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