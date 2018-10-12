Распределение портфелей: "Новому Единству" предлагают юстицию и оборону

Новая консервативная партия (НКП) предложила "Новому Единству" в новом правительстве взять на себя ответственность за министерства юстиции и обороны, сообщил журналистам после встречи с НКП кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш.