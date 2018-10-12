Забил Болт! Знаменитый бегун оформил дубль в футбольном матче

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, который недавно начал профессиональную футбольную карьеру, отметился первыми забитыми мячами в составе австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс".
Ямайский бегун открыл счёт голам в профессиональном футболе на 57-й минуте товарищеского матча против "Макартур Саут Вест Юнайтед". Болт получил мяч на скорости, ворвался в штрафную и метко пробил низом в нижний угол. Усэйн Болт отпраздновал гол своим фирменным жестом.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018
11 минут спустя Болт, воспользовавшись ошибкой защитника, забил свой второй гол за "Сентрал Кост Маринерс". Игра завершилась со счётом 4:0.
BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️— Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018
That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V
Олимпийский чемпион подписал контракт с австралийской командой в августе этого года. Этот матч стал для него вторым в карьере футболиста. Соглашение между 31-летним ямайцем и командой является бессрочным и не гарантирует Болту заключения профессионального контракта.