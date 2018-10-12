Пт, 12.10.2018
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Забил Болт! Знаменитый бегун оформил дубль в футбольном матче

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Усэйн Болт

ФОТО: DAN HIMBRECHTS/EPA/Scanpix

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, который недавно начал профессиональную футбольную карьеру, отметился первыми забитыми мячами в составе австралийского клуба "Сентрал Кост Маринерс".

Ямайский бегун открыл счёт голам в профессиональном футболе на 57-й минуте товарищеского матча против "Макартур Саут Вест Юнайтед". Болт получил мяч на скорости, ворвался в штрафную и метко пробил низом в нижний угол. Усэйн Болт отпраздновал гол своим фирменным жестом.

11 минут спустя Болт, воспользовавшись ошибкой защитника, забил свой второй гол за "Сентрал Кост Маринерс". Игра завершилась со счётом 4:0. 

Олимпийский чемпион подписал контракт с австралийской командой в августе этого года. Этот матч стал для него вторым в карьере футболиста. Соглашение между 31-летним ямайцем и командой является бессрочным и не гарантирует Болту заключения профессионального контракта. 

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