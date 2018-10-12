Пт, 12.10.2018
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Усик показал подготовку к бою под песню Цоя

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Александр Усик

ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Украинец Александр Усик активно готовится к бою с британцем Тони Беллью, который состоится 10 ноября.

Украинский боксер Александр Усик показал подготовку к бою с британцем Тони Беллью. Соответствующее видео в четверг, 11 октября, опубликовано на YouTube.

В видеоролике показано, как боксер после спаррингов станцевал под песню Виктора Цоя "Следи за собой".

Также Усик показал капу, зажатую в зубах, на которой присутствуют цвета украинского флага.

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