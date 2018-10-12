Усик показал подготовку к бою под песню Цоя
12 октября 2018, 14:25
Украинец Александр Усик активно готовится к бою с британцем Тони Беллью, который состоится 10 ноября.
Украинский боксер Александр Усик показал подготовку к бою с британцем Тони Беллью. Соответствующее видео в четверг, 11 октября, опубликовано на YouTube.
В видеоролике показано, как боксер после спаррингов станцевал под песню Виктора Цоя "Следи за собой".
Также Усик показал капу, зажатую в зубах, на которой присутствуют цвета украинского флага.