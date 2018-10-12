Такого 12 октября еще не было: температура воздуха превысила +20 градусов
12 октября 2018, 15:03
В пятницу после полудня в Лиепае воздух прогрелся до +21 градуса, это новый национальный рекорд тепла для 12 октября, свидетельствуют данные станций метеонаблюдения и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд для 12 октября был зарегистрирован в Латвии в 1955 году и составил +19,9 градуса.
До +21 градуса столбик термометра сегодня поднялся и в Лиепайском порту, и в Лиепайском аэропорту. На большей части территории Латвии воздух прогрелся до +17..+20 градусов.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни рекорды тепла тоже будут превзойдены.