Пт, 12.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Такого 12 октября еще не было: температура воздуха превысила +20 градусов

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Осень в Сигулде

ФОТО: Kaspars Meinerts/TVNET

В пятницу после полудня в Лиепае воздух прогрелся до +21 градуса, это новый национальный рекорд тепла для 12 октября, свидетельствуют данные станций метеонаблюдения и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд для 12 октября был зарегистрирован в Латвии в 1955 году и составил +19,9 градуса.

До +21 градуса столбик термометра сегодня поднялся и в Лиепайском порту, и в Лиепайском аэропорту. На большей части территории Латвии воздух прогрелся до +17..+20 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни рекорды тепла тоже будут превзойдены.

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