Нападающий московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов считает, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин нуждаются в прощении и поддержке после серии драк в Москве. Также за футболистов заступился полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов.
"Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими, и всем обществом в целом", - написал Смолов на своей странице в Instagram.
Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
"Все нуждаются в прощении, и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!" - добавил он. Интересно, что Смолов закрыл возможность комментировать данный пост. Видимо, опасаясь, что не все пользователи социальной сети разделяют его мнение.
Также в поддержку скандальных футболистов выступил полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов.
"Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили. То, что случилось и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!", — написал Самедов в своем Instagram.
Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили. То, что случилось и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!
Ранее за Кокорина и Мамаева вступился полузащитник самарских "Крыльев Советов" Алан Чочиев, использовавший в качестве аргумента цитату знаменитого мыслителя и философа Фридриха Ницше. По его мнению, критикам хулиганов никогда не дотянуться до их уровня.
"Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться", - написал Чочиев в Instagram.
Уроженец Владикавказа Алан Чочиев дружит с Кокориным еще со школьной скамьи. Они также вместе обучались в интернате московского "Локомотива".
В прошлом году Кокорин был гостем на торжествах по случаю бракосочетания Чочиева, где станцевал лезгинку и пострелял из пистолета, а также позировал с оружием в руках на фоне горного пейзажа, несмотря на общественное порицание.
Кокорин пострелял из пистолета на свадьбе pic.twitter.com/vYyFJr0MSp— СЭЗенит (@zenit_se) December 18, 2017
Напомним, что Кокорин и Мамаев были взяты под стражу и помещены в изолятор до 8 декабря в рамках уголовного дела по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство". Статья предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.