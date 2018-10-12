Пт, 12.10.2018
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Партия Борданса хочет кресло премьера и два министерства

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Кабинет министров

ФОТО: LETA

Новая консервативная партия (НКП) хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из предложения НКП по составу нового правительства, поступившему в распоряжение агентства ЛETA.

Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.

В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.

Как сообщалось, НКП предложила партиям, с которыми встретилась во втором раунде переговоров, модель коалиции, в которую войдут НКП, "KPV LV", "Для развития/За", ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Новое Единство".

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