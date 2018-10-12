Партия Борданса хочет кресло премьера и два министерства

Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.

В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.