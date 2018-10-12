ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Для развития/За!" видят проблемы в коалиции из пяти партий

Коалиция из пяти партий станет заложником одной партии, поэтому с точки зрения стабильности правительства желательна коалиция из шести партий, считает председатель национального объединения "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс.
"Если это невозможно, мы готовы обсуждать и другие модели. Мы не проводили дополнительные красные линии, не уменьшали возможности маневра", - заявил Дзинтарс после встречи с представителями объединения "Для развития/За!".
Дзинтарс напомнил, что Новая консервативная партия (НКП) пригласила ВЛ-ТБ/ДННЛ участвовать в формировании правительства и представила одну из возможных моделей разделения сфер ответственности. Политик добавил, что никаких блоков в данный момент нет, переговоры продолжаются со всеми.
Кандидат в премьер-министры "Для развития/За!" Артис Пабрикс видит "достаточно большие проблемы" в том, чтобы эта партия вошла в правительство, возглавляемое Янисом Бордансом (НКП) и состоящее из пяти партий.
Внутри "Для развития/За!" идут дискуссии о том, готова ли партия войти в правительство Борданса. "Мы ни от одной из партий не получили таких ответов, которые позволили бы нам с уверенностью войти в это правительство", - сказал Пабрикс.
Он также считает коалицию шести партий оптимальным вариантом.