ВЛ-ТБ/ДННЛ и "Для развития/За!" видят проблемы в коалиции из пяти партий

"Если это невозможно, мы готовы обсуждать и другие модели. Мы не проводили дополнительные красные линии, не уменьшали возможности маневра", - заявил Дзинтарс после встречи с представителями объединения "Для развития/За!".

Дзинтарс напомнил, что Новая консервативная партия (НКП) пригласила ВЛ-ТБ/ДННЛ участвовать в формировании правительства и представила одну из возможных моделей разделения сфер ответственности. Политик добавил, что никаких блоков в данный момент нет, переговоры продолжаются со всеми.

Кандидат в премьер-министры "Для развития/За!" Артис Пабрикс видит "достаточно большие проблемы" в том, чтобы эта партия вошла в правительство, возглавляемое Янисом Бордансом (НКП) и состоящее из пяти партий.

Внутри "Для развития/За!" идут дискуссии о том, готова ли партия войти в правительство Борданса. "Мы ни от одной из партий не получили таких ответов, которые позволили бы нам с уверенностью войти в это правительство", - сказал Пабрикс.