Лига Наций, бой Фёдора Емельяненко и домашняя игра рижского "Динамо"

13 октября

19:00 Латвия - Казахстан

На стадионе "Даугава" в Риге сборная Латвии проведёт свой третий матч в рамках Лиги Наций. На этот раз наша сборная сыграет с национальной командой Казахстана. После первых двух туров Латвия и Казахстан набрали по одному очку и находятся внизу турнирной таблицы. Домашняя победа для нашей сборной будет очень кстати, если команда планирует продолжать борьбу за выход на чемпионат Европы. Поддержать нашу сборную можно будет прямо на стадионе! Билеты во всех кассах Biļešu Serviss.

Uz 🇱🇻 izlasi izsauktie vīri UEFA Nāciju līgas spēlēm savu skatītāju priekšā @DaugavasSt

13. oktobrī pret 🇰🇿

16. oktobrī pret 🇬🇪

Biļetes meklē @bilesuserviss kasēs 🐺

Vilki nepadodas!#11vilki #LVAKAZ #LVAGEO pic.twitter.com/aLkrD0H34u — Futbola federācija (@kajbumba) October 4, 2018

21:45 Голландия - Германия

Вернувшись со стадиона, можно продолжить футбольный вечер, тем более такие матчи случаются далеко не каждый день. Центральным матчем ближайших выходных безусловно будет поединок между сборными Голландии и Германии. Немцы в этом противостоянии выглядят фаворитами, так как после грандиозного провала на минувшем чемпионате мира желают показать всему миру, что это была случайность. Голландцы в свою очередь, пролетели мимо ЧМ-2018 и Евро-2016, поэтому с большим уважением относятся к Лиге Наций и также ставят перед собой амбициозные цели. Скучно не будет!

14 октября

5:00 Бой Фёдора Емельяненко и Чейла Соннена

В эти выходные состоится два полуфинальных боя турнира Heavyweight Grand Prix. Этот турнир устроила организация Bellator с целью выявить своего чемпиона в тяжёлом весе. В первом полуфинале встретятся два американских бойца Мэтт Митрион и Райан Бейдер, а во втором сойдутся россиянин Фёдор Емельяненко и скандально известный американский боец Чейл Соннен.

В предстоящем поединке Емельяненко считается фаворитом. Россиянин превосходит американца в стойке и у него богаче опыт в борьбе с более тяжёлыми оппонентами. В данный момент оба соперника переживают "вторую молодость" - россиянин проиграл лишь один бой в последних семи поединках, а Соннен в последний раз проигрывал в январе прошлого года.

Этот бой для 42-летнего Емельяненко своеобразный момент истины, так как сам спортсмен заявил, что каждый последующий бой может стать для него последним. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что россиянин подойдёт к бою во всеоружии.

Основной кард турнира Bellator 208 будет насчитывать 5 поединков, а главным событием вечера станет бой Емельяненко – Соннен. Начало трансляции 14 октября в 5:00 по латвийскому времени.

17:00 Динамо Рига - Адмирал Владивосток

Рижское "Динамо" не может выиграть уже шесть матчей подряд. Команда не смогла заработать ни одного очка во время выездной серии матчей, а в пятницу дома уступила пекинскому "Куньлунь Ред Стар". В воскресенье подопечные Гирта Анкипанса встретятся с владивостокским "Адмиралом". Команде необходима поддержка, чтобы выбраться из непростой ситуации и наконец-таки одержать долгожданную победу. Приходите поддержать "Динамо"!

19:00 Россия - Турция

Завершит спортивный день футбольный матч между сборной России и Турции в рамках группового раунда Лиги Наций. Подопечные Станислава Черчесова в предыдущем туре не смогли поразить ворота Швеции и матч завершился безголевой ничьей. Российские футболисты не смогли поразить ворота соперника впервые за пять матчей. Последней сухой игрой была встреча с Уругваем на чемпионате мира (0:3).

Тем не менее, сборная России имеет в своём активе 4 очка и лидирует в своей группы. У сборной Турции 3 очка и второе место. Матч пройдёт в Сочи.