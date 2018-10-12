Пабрикс: в столь фрагментарном Сейме правительство должны сформировать шесть партий

По его словам, у СЗК нет возражений против такого подхода. "Для развития/За!" выступает за включающую демократию и не видит оснований для того, чтобы оставлять за пределами правящей коалиции одну из шести центристских или правоцентристских партий.

В ходе переговоров было обозначено, что СЗК готов поддержать административно-территориальную реформу, отметил Пабрикс.

На вопрос о предложенном Новой консервативной партией (НКП) распределении министерских портфелей Пабрикс ответил, что только что узнал о нем и комментировать пока не может.

Как сообщалось, НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из предложения НКП по составу нового правительства, поступившему в распоряжение агентства ЛETA.

Объединению "Для развития/За!" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии "KPV LV" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.