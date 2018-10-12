Учения НАТО придвинутся к России

По его информации, в маневрах примут участие девять истребителей F/A-18 Hornet и около 160 человек.

«Основные упражнения учений пройдут в воздушном пространстве Норвегии и Швеции. В дополнение к базам ВВС Норвегии, используется база Рованиеми в Финляндии и база Каллакс в Швеции», — пояснили в ведомстве.

На финской базе, которая находится примерно в 200 километрах от границы с Россией, маневры состоятся с участием военных США и Бельгии. Отмечается, что будут задействованы американские истребители F-15C Eagle и бельгийские F-16 Fighting Falcon.

Ранее в октябре Россию призвали не опасаться учений НАТО. Представитель норвежских вооруженных сил заявлял, что они пройдут достаточно далеко от российской границы: «центральный район учений будет располагаться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы».