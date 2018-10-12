Пт, 12.10.2018
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Потоп в Елгавской школе: вода из коридора вытекала на улицу На уроки авария не повлияла

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Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В пятницу в Елгавской 3-й начальной школе лопнул водопровод. Временно была отключена подача воды домам на участке улицы Узварас от ул.Добелес до ул.Лиела

Директор школы Юрис Скрупскис отметил, что после аварии было сложно перекрыть в школе подачу воды, потому затопило зал и коридор, откуда вода начала вытекать на улицу.

Персонал школы собственными силами собрал вылившейся воды сколько смог. Директор добавил, что на учебный процесс авария не повлияла, так как уроки к этому времени уже закончились.

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