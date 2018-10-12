Директор школы Юрис Скрупскис отметил, что после аварии было сложно перекрыть в школе подачу воды, потому затопило зал и коридор, откуда вода начала вытекать на улицу.

Персонал школы собственными силами собрал вылившейся воды сколько смог. Директор добавил, что на учебный процесс авария не повлияла, так как уроки к этому времени уже закончились.