Потоп в Елгавской школе: вода из коридора вытекала на улицу На уроки авария не повлияла
12 октября 2018, 17:43
В пятницу в Елгавской 3-й начальной школе лопнул водопровод. Временно была отключена подача воды домам на участке улицы Узварас от ул.Добелес до ул.Лиела
Директор школы Юрис Скрупскис отметил, что после аварии было сложно перекрыть в школе подачу воды, потому затопило зал и коридор, откуда вода начала вытекать на улицу.
Ūdensvada avārija 3. pamatskolā #Jelgava #Latvija. cc: @ZemgalesZinas @Vestnesis @jelgavniekiem pic.twitter.com/TOs3WVuKlE— BreakingLV (@breakinglv) October 12, 2018
Персонал школы собственными силами собрал вылившейся воды сколько смог. Директор добавил, что на учебный процесс авария не повлияла, так как уроки к этому времени уже закончились.