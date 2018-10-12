Шестое подряд поражение "Динамо". На этот раз рижане дома уступили "Куньлунь Ред Стар"

Рижское "Динамо" в рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ на своём поле проиграло пекинскому "Куньлунь Ред Стар" - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Поражение в сегодняшнем матче стало шестым подряд для нашей команды.
У "Динамо" в первом периоде было несколько хороших возможностей для того, чтобы забросить шайбу, но хозяева ими не воспользовались. Зато гости сумели реализовать свой момент, который возник за шесть минут до конца первого периода — гол на счету финна Вилле Лаюнена.
Во втором периоде "динамовцы" вновь не смогли реализовать ни свои моменты, ни численное преимущество. Соперник, в свою очередь, оказался более удачливым и смог увеличить своё преимущество — гол на счету финна Олли Палолы.
В заключительном периоде рижанам всё-таки удалось использовать численное преимущество и поразить ворота соперника — точным ударом отметился Андрис Джериньш, который отквитал одну шайбу. Рижане, которых поддерживали и гнали вперёд болельщики на трибунах, пытались спастись и сравнять, но вместо этого пропустили третью шайбу — Брендон Йип установил окончательный счёт в матче — 1:3.
Серия из поражений рижского "Динамо" насчитывает уже шесть матчей подряд. Следующий своё матч "Динамо" снова проведёт в Риге. Игра состоится 16 сентября, а соперником подопечных Гирта Анкипанса станет владивостокский "Адмирал".