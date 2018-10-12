Состоялось прощание с убитой болгарской журналисткой
12 октября 2018, 21:40
Сотни людей простились в пятницу с болгарской журналисткой Викторией Мариновой, изнасилование и жестокое убийство которой потрясло страну, сообщает RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний гражданин Болгарии Северин Красимов.
Сразу после преступления он бежал в Германию, где был задержан по запросу Софии. Немецкие правоохранительные органы в пятницу сообщили, что он частично признал свою вину, заявив, что находился под действием алкоголя и наркотиков.
Берлин санкционировал его экстрадицию, которая должна состояться в ближайшие десять дней.