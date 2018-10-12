Сб, 13.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Состоялось прощание с убитой болгарской журналисткой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Виктория Маринова

ФОТО: HO / AFP

Сотни людей простились в пятницу с болгарской журналисткой Викторией Мариновой, изнасилование и жестокое убийство которой потрясло страну, сообщает RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний гражданин Болгарии Северин Красимов.

Сразу после преступления он бежал в Германию, где был задержан по запросу Софии. Немецкие правоохранительные органы в пятницу сообщили, что он частично признал свою вину, заявив, что находился под действием алкоголя и наркотиков.

Берлин санкционировал его экстрадицию, которая должна состояться в ближайшие десять дней.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ