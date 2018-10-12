Утечка в Facebook: взломаны были 29 млн аккаунтов

Точное число взломанных учетных записей ранее не было известно. Изначально Facebook заявил, что 50 миллионов аккаунтов могли быть атакованы, но там не знали точно, был ли факт несанкционированного использования данных.

Хакеры получили доступ к именам, адресам электронной почты и телефонным номерам 29 миллионов учетных записей.

По 14 миллионам аккаунтов хакеры получили еще больше данных, таких как родной город, дата рождения, последние 10 мест, которые посетили их владельцы, и 15 последних поисковых запросов.

Служба социальных сетей Facebook планирует отправить сообщения людям, чьи учетные записи были взломаны.