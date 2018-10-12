В Германии числятся пропавшими без вести 3500 детей беженцев

Число пропавших без вести беженцев-подростков, по данным Deutsches Kinderhilfswerk, непрерывно снижается, в то время как количество потерявшихся детей мигрантов младше 13 лет в последнем квартале 2018 года выросло.

Правозащитники считают эту статистку "странной", если учитывать, что число прибывающих в страну беженцев в целом снижается. Глава Deutsches Kinderhilfswerk Хольгер Хофман потребовал принять на международном и национальном уровне меры улучшения защиты и поддержки детей, которые бегут в Европу из неблагополучных стран.

В свою очередь неправительственная организация Missing Children Europe предупредила о повышенном интересе к детям беженцев со стороны криминальных группировок, которые могут оказывать психическое или физическое воздействие, вынуждая несовершеннолетних мигрантов покидать центры размещения.