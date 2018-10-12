В Вентспилсе установлен новый температурный рекорд: +21,3 градус

Рекорд второй декады октября побит в Айнажи, Лиепае, Павилосте, Руцаве и Вентспилса, для 12 октября - также в Салдусе, Стенде, Звейниекциемсе, Приекули и Скривери.

В Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура воздуха в пятницу достигла +21 градуса. Прежний рекорд тепла для 12 октября в Латвии был зарегистрирован в 1955 году в Резекне и составил +19,9 градуса, новый установлен в Вентспилсе и составил +21,3 градуса.

На большей части территории страны температура воздуха повысилась +17..+20 градусов, в том числе в Риге - до неполных +19 градусов.