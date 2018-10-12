Сб, 13.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Вентспилсе установлен новый температурный рекорд: +21,3 градус

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу на 10 станциях метеонаблюдений превзойден рекорд максимальной температуры воздуха для 12 октября, а на пяти - также рекорд для второй декады октября, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Рекорд второй декады октября побит в Айнажи, Лиепае, Павилосте, Руцаве и Вентспилса, для 12 октября - также в Салдусе, Стенде, Звейниекциемсе, Приекули и Скривери.

В Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура воздуха в пятницу достигла +21 градуса. Прежний рекорд тепла для 12 октября в Латвии был зарегистрирован в 1955 году в Резекне и составил +19,9 градуса, новый установлен в Вентспилсе и составил +21,3 градуса.

На большей части территории страны температура воздуха повысилась +17..+20 градусов, в том числе в Риге - до неполных +19 градусов.

В субботу после полудня местами в Латвии будет еще на один градус теплее, прогнозируют синоптики.

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