Лидер Континетальной Хоккейной Лиги (КХЛ) "Автомобилист" из Екатеринбурга в пятницу одержал 17-ю подряд победу в чемпионате.
На этот раз хоккеисты "Автомобилиста" на своём поле оказались сильнее новосибирской "Сибири" - 4:1 (0:0, 2:0, 1:1). Забитыми шайбами в составе победителей отметились Михаил Мамкин, Евгений Грачёв, Степан Хрипунов и канадец Франсис Паре. Единственный гол за "Сибирь" провёл француз Шарль Бертран.
В этом сезоне "Автомобилист" не знает вкуса поражения — на счету екатеринбуржцев 17 побед подряд. Таким образом, команда приближается к рекорду, который в предыдущем сезоне установил СКА под руководством Олега Знарка и Харийса Витолиньша. Питерский клуб тогда одержал 20 побед подряд в чемпионате.
Турнирная таблица Восточной конференции выглядит следующим образом: на счету "Автомобилиста" максимальное количество очков — 34. Следом идёт омский "Авангард" под управлением Боба Хартли (27 очков) и казанский "Ак Барс" (24 очка).
Западную конференцию возглавляет ЦСКА, имея в своём активе 28 очков. На два очка отстаёт СКА из Санкт-Петербурга, а "Йокерит" из Хельсинки находится на третьем месте (24 очка). Рижское "Динамо" расположилось на восьмом месте, имея 13 очков.