Итальянские студенты сожгли чучела вице-премьеров в ходе протестов ВИДЕО
13 октября 2018, 9:37
Студенты в десятках итальянских городов устроили акцию протеста против планов правительства по финансированию образования. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, акция прошла приблизительно в 50 городах страны. Около 3 тыс. человек собрались у здания министерства образования в Риме, однако ведомство отказалось вступать в переговоры с протестующими.
Кроме того, в Турине группа демонстрантов сожгла чучела вице-премьеров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо. Сальвини назвал акцию «отвратительной», передает Gazeta ru.
#Itália: Estudantes esquerdistas queimam fantoches dos líderes Salvini e Di Maio pic.twitter.com/8L0XrhJ1FL— RENOVA (@RenovaMidia) 12 октября 2018 г.
Студенты вышли на улицы, протестуя против недостатка финансирования школ и образования в целом.