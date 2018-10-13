В столицах стран Балтии продолжают расти цены на топливо

Бензин 95-й марки самым дорогим был в Таллине, а самым дешевым - в Вильнюсе. Самая высокая цена дизельного топлива также была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" 95-й бензин на этой неделе подорожал на 2,3% - до 1,352 евро за литр, а цена дизельного топлива повысилась на 3,2% - до 1,302 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 0,5% до 1,25 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 0,7% - до 1,22 евро за литр.