В хорошую погоду ГПСС призывает отдыхающих не забывать о безопасности

Людей, которые отправляются по ягоды и грибы, ГПСС призывает не забыть взять с собой полностью заряженный телефон, следить за своим местоположением, а в случае, если заблудились, звонить по телефону оперативных служб 112.

Также всем, кто отправляется в лес, рекомендуется надеть яркую одежду, взять с собой бутылку с водой и небольшой запас еды. Ежедневно принимающие медикаменты люди также должны взять их с собой, отправляясь на природу.