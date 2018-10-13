Сб, 13.10.2018
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В РПЦ заявили о вынужденном разрыве с Константинопольским патриархатом

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Митрополит Илларион

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил о том, что Русская православная церковь оказалась вынуждена разорвать единство с Константинопольским патриархатом, передает «Россия 24».

«Константинопольских патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом»,— сказал митрополит Иларион.

Он также отметил, что в РПЦ в связи с этим будут вынуждены «принимать какие-то меры», передает Gazeta ru.

«Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха»,— добавил митрополит.

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