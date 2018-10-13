В РПЦ заявили о вынужденном разрыве с Константинопольским патриархатом

«Константинопольских патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом»,— сказал митрополит Иларион.

Он также отметил, что в РПЦ в связи с этим будут вынуждены «принимать какие-то меры», передает Gazeta ru.