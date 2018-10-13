Генерал: канадские солдаты прекрасно понимают, почему находятся в Латвии

Он отметил, что одна из крупнейших диаспор в Канаде - именно латышская. Кроме того, обе страны являются членами НАТО, у Канады есть четкое понимание событий 2014 года и того, почему альянс должен занимать оборонную позицию и почему странам НАТО нужно защищать друг друга.

По словам Лантье, у канадских военнослужащих есть большой опыт службы в Европе, где регулярно размещались канадские войска.

"Канадские солдаты понимают, почему они здесь находятся. Они осознают, что это необходимо в целях обороны, чтобы защитить партнеров Канады и гарантировать их безопасность. Это ни в коем случае не подразумевает каких-либо действий в отношении России, а лишь деэскалацию ситуации. Мы определенно не хотим возвращаться во времена холодной войны. Когда солдаты готовятся к этой миссии, их информируют о геополитическом и стратегическом контексте. НАТО занимает оборонительную позицию и проводит политику сдерживания, позволяя развиваться дипломатическим и политическим решениям и дискуссиям. Поэтому в целом могу сказать, что канадские солдаты это знают и прекрасно осознают обстановку в стране, куда их направили", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он отметил, что латвийский рельеф для военной деятельности достаточно сложен, так как здесь много водоемов, которые необходимо преодолевать. Кроме того, проблемой являются болота. Это, по словам Лантье, одна из вещей, которым канадские военные могут научиться в Латвии. Обмен навыками и опытом с латвийской армией дает канадским военным возможность улучшить свои навыки в условиях подобного рельефа.