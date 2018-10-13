Сб, 13.10.2018
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Через реку Огре планируется построить два висячих моста

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Прорванный понтонный мост в Огре

ФОТО: LETA/LETA

Самоуправление Огрского края планирует построить два висячих моста через реку Огре - один будет соединять территории Сунтажского и Мазозолского краев, а другой появится на территории города Огре, сообщил агентству ЛЕТА представитель самоуправления Николай Сапожников.

В настоящее время самоуправление объявило закупку на проектирование моста и смотровой площадки в Сунтажском и Мазозолском краях, а также подвесного пешеходного моста в Огре в районе между проспектом Яниса Чаксте и ул. Огрес.

Первый мост планируется построить в течение двух лет, затраты на него составят 246 409 евро. Финансирование на строительство второго объекта - пешеходного моста через Огре, который будет служить для передвижения жителей районов индивидуальной застройки в Парогре - в бюджет самоуправления в этом году не включено. Вопрос о финансировании будет решаться по окончании процедуры закупки, сообщил Сапожников.

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