Через реку Огре планируется построить два висячих моста

В настоящее время самоуправление объявило закупку на проектирование моста и смотровой площадки в Сунтажском и Мазозолском краях, а также подвесного пешеходного моста в Огре в районе между проспектом Яниса Чаксте и ул. Огрес.

Первый мост планируется построить в течение двух лет, затраты на него составят 246 409 евро. Финансирование на строительство второго объекта - пешеходного моста через Огре, который будет служить для передвижения жителей районов индивидуальной застройки в Парогре - в бюджет самоуправления в этом году не включено. Вопрос о финансировании будет решаться по окончании процедуры закупки, сообщил Сапожников.